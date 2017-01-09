Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaman zaman devam eden kar yağışı nedeniyle şehirler arası ulaşımda zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Çorum-Samsun, Çorum-Amasya karayollarında ve şehir merkezinde Karayolları ve Çorum Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Şehir giriş ve çıkışlarında görev alan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarını açılması için çalışmalar sürerken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarını 26 greyder,4 kar bıçaklı kamyon, 1 kar makinası, 4 adet kepçe yürüterek vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklama da, "222 1 222" Kar Mücadele Hattı’na gelen ihbarlara nöbetçi memur yönetiminde Araç Takip Sistemi’nin de kullanılarak en yakındaki ekiplerin zaman kaybetmeden ilgili köy yollarına sevk edildiği belirtildi.