Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.