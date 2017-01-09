Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.
Çanakkale'de yarın okullar tatil edildi
09.01.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi.
Etiketler : çankkale,kar tatili,okullar tatil edildi,
436482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436482.aspx
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