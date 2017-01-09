Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kışın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde yurdun dört bir yanından kar manzaraları paylaşılıyor. Beyaz örtünün güzel görüntüsünün yanında bir de tehlikeleri var. Arabaları tamamen saran kar, egzoz borularının da tıkanmasına neden oluyor. Arabanın tamamen temizlenmeden çalıştırılması sonucu egzoz borusundan çıkamayan karbonmonoksit gazı arabanın içine sızıyor. Birkaç dakika içinde içeri dolan karbonmonoksit insan hayatını tehdit ediyor.

Geçmişte binlerce insanın ölümüne neden olan bu dikkatsizlik en son geçen yıl Ocak ayında bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Amerika'da yaşanan olayda 1 ve 3 yaşlarındaki çocuklar ve anne aracın içinde beklerken, baba da aracın üstünde ve etrafında biriken karları temizlemeye başladı. Ancak egzozun tıkandığını kimse fark edemedi. Birkaç dakika içinde 23 yaşındaki Sashalynn Rosa ve 1 yaşındaki oğlu Messiah hayatını kaybetti. 3 yaşındaki küçük kız Saniyah ise hastaneye yetiştirilse de hayata tutunamadı.

5 bin insan hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı açıklamaya göre, 1999 ve 2010 yılları arasında toplamda 5 bin 100 kişi karla kaplı araçlar temizlenirken tıkanan egzoz borusunu fark edemediği için zehirlenerek öldü.

Karbonmonoksit, renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olduğundan "sessiz tehlike" olarak da biliniyor. Karbonmonoksiti teneffüs etmeniz hâlinde sadece birkaç dakikada bilincinizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle tıkanan egzoz borularına dikkat edilmesi ve temizlenmesi gerekiyor.