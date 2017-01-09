Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer ararken araçların üzeri beyaza büründü. Bazı vatandaşların araçların üzerinde oluşan dolu birikintisine yazılar yazdığı görüldü. Dolu yağışının sulu kara çevirmesiyle zaman zaman araç trafiğinde de yoğunluk yaşandı.



- Fırtına uyarısı da yapıldı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için yarın kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de başlayacak yağışlı sistemle birlikte rüzgarın, Mersin'in genelinde güney yönden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü daha önce, Mersin için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunup, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarmıştı.