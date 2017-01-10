Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ana arterler açık, ara sokaklarda ise kar birikintileri ve buzlanma görülüyor..

KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKIYOR

İstanbul'daki kar yağışı, Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 3. günün sonunda geç saatlerde etkisini yitirdi. Bugün İstanbul'da öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor..

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIĞI



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5

Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ











