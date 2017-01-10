Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesinde yaşayan servis şoförü 47 yaşındaki Ertem Y., iddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan ailece tanıdığı Zahide Ö. ile görüşmeye başladı. Ertem Y.’nin eşi Fevziye Y., kulağına gelen dedikodudan rahatsız olup eşine, “Senin, Zahide Ö. ile dini nikahı yaptığın konuşuluyor doğru mu" diyerek sitemde bulundu. Bunun üzerine eşini ve dini nikahlı yaşadığı iddia edilen kadını bir araya getirmeye karar veren Ertem Y. Zahide Ö.’nün çalıştığı fabrikaya gitti. İki kadın arabada tartışmaya başlayınca, Ertem Y. Zahide Ö.’ye sinirlenip, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Zahide Ö. çantasından çıkardığı sustalı bıçağı Ertem Y.’yi kalbine sapladı. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



“Benimle evleneceğini söyledi”

Olay sonrası tutuklanan Zahide Ö., emniyetteki ifadesinde, “Ertem Y. eşinden boşanıp benimle evleneceğini söyledi. Bunu kendi hanımı da biliyordu, benim oğlum da. Buna rağmen Ertem sürekli beni oyalıyordu. Olay günü çalıştığım fabrikanın önüne servis minibüsü ile geldiler. Araçta çıkan tartışmada evlilik sözü vermesine rağmen bana bağıran Ertem'i sinirlenip bıçakladım. Olayın bu boyuta gelmesini istemezdim" dedi.



Müebbet isteniyor

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Zahide Ökçe, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Tutuklu kadın hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.

