Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde, yoldaki buzlanma ve sis nedeniyle 33 E 4363 plakalı hafif ticari araç, yolda duran 63 YY 062 plakalı tıra, daha sonra seyir halindeki 21 AG 903 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, önündeki 38 D 0734 plakalı kamyona çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Şanlıurfa'da zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var
10.01.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tır, yolcu otobüsü, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Etiketler : şanlıurfa,şanlıurfa haberleri,şanlıurfa kaza,
436674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436674.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER