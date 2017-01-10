Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak'ta bir kişi, doldurmak için prize taktığı taşınabilir güç kaynağının patlaması sonucu ağır yaralandı. Kalbinden ve kafasından yaralan ve 3 gün yoğun bakımda kalan kişi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Uşak merkeze bağlı Kayaağıl köyünde yaşayan ve bir taş ocağında makine operatörü olarak çalışan bir çocuk babası Ethem Akgün (30), geçen hafta cuma günü cep telefonunu şarj etmek için kullandığı taşınabilir güç kaynağını yatak odasındaki elektrik prizine taktı.

Yaklaşık 5 saniye sonra patlayan güç kaynağı, yüzlerce minik parçaya ayrılırken, metal parçalar Akgün'ün vücuduna saplandı. Kalbine ve vücudunun değişik bölgelerine saplanan parçalar nedeniyle ağır yaralanan Akgün, yakınları tarafından ambulansa Uşak Devlet Hastanesine götürüldü.

Ameliyata alınan Ethem Akgün'ün kalbine saplanan yaklaşık 3 milimetre boyutundaki metal parça ile vücuduna isabet eden parçalar çıkartılırken yaralı yoğun bakıma alındı.

3 gün yoğun bakımda kaldı

Yoğun bakımda üç gün süren tedavisinin ardından hastanenin Kalp Damar Cerrahi Servisine çıkartılan Ethem Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 hafta önce 35 liraya Çin malı taşınabilir güç kaynağı aldığını belirtti.

"Şarj deposunu doldurmak için fişe takmıştım. Bomba gibi patladı, evin camları dahi kırıldı. Vücudumun üst bölümünde yüzlerce yara oluştu" diyen Akgün, olay sırasında yanında 1 yaşındaki oğlunun da bulunduğunu, şans eseri onun yaralanmadığını aktardı.

"Ucuz olduğu için tercih ettim"

Patlamada evin camlarının da kırıldığını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"Güç kaynağının olduğu yere yaklaşık bir metre uzaklıktaydım. Patlama olduktan sonra her tarafımdan kanlar aktığını gördüm. Sonra bayılmışım, hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Aldığım ürünün faturası, fişi yok. Ucuz olduğu için tercih etmiştim. Hiçbir parçası kalmadı. Kimden şikayetçi olacağımı bilmiyorum."

Ethem Akgün'ün annesi Hanım Akgün (48) ise patlama olduğu sırada evin salonunda bulunduğunu belirterek, "Neye uğradığımızı şaşırdık, ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Oğlum iki ameliyat geçirdi. Torunuma birşey olmadığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Vücudunda halen parçalar var

Uşak Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi doktorlarından Murat Yanar da, hastanın kalbinin ön duvarına saplanan parçayı açık ameliyatla çıkardıklarını belirtti.

Ethem Akgün'ün gözünde, kulağında ve kafasındaki parçaların da alındığını ifade eden Yanar, "Vücudunda halen çok sayıda parça var. Taşınabilir güç kaynağının patlamasıyla parçalar adeta şarapnel gibi vücuda saplanmış. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum." dedi.

Yanar, Akgün'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.