Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Muş Emniyet Müdürlüğü bağlı Terörle Mücadele Şubesi, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyllerinin malzeme teminini yapan ve merkezdeki 75'inci Yıl Anaokuluna molotof atarak yakılması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen aralarında HDP eski İl Başkanı ile DBP Saymanı 3 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 2 kişi Adli Denetimle Serbest bırakılırken 1 kişi ise Savcılıktan serbest bırakıldı” denildi.