Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin batısında yaşanan olumsuz hava koşullarına karşın Ocak ayının ilk günlerinden itibaren gündüzleri 16 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının etkili olduğu Gümüşhane’de sıcak hava dalgası yerini soğuğa bıraktı ve gece yarısından itibaren kar yağışı başladı. Sabaha kadar aralıklı gerçekleşen yağışla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk havanın etkili olması beklenen Gümüşhane’de önümüzdeki 5 günlük süre içerisinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 6-9 derece arasında olması beklenirken, Perşembe gecesi hafif kar yağışı bekleniyor.



Kar yağışının özellikle Şiran ve Torul ilçelerinde etkili olduğu Gümüşhane’de il genelinde toplam 100 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez ilçede 10, Kelkit ilçesinde 10, Şiran ilçesinde 53 ve Torul ilçesinde 27 olmak üzere toplam 100 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren 16 iş makinesiyle birlikte yol açma çalışmalarına başladı.



Karayollarında ise Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı geçidi ile Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ile Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı geçidi ve Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı geçidinde Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.