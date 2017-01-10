Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı kentin Konak, Buca, Karabağlar ve özellikle Gaziemir gibi merkez ilçelerinde etkisini gösterdi.

Vatandaşlar karın keyfini özçekim çekerek çıkartırken, yolların kar tutmasıyla da sürücüler zor anlar yaşadı.

ATATÜRK MASKI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Konak ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın ise 10'ncu büyük rölyef projesi olarak bilinen 42 metre uzunluğundaki Atatürk Maskı, "beyaz örtü" ile kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kar tutan yollarda tuzlanma çalışmaları yapıldı. Yetkililer sürücülere, dikkatli gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan kar yağışı İzmir’de eğitime de darbe vurdu. Çeşme, Karaburun, Tire, Bergama, Kiraz ve Kınık’ta okullar 1 gün tatil edildi.