Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu Geçiçi Hayvan Bakım Evi’nde hayvanların gereken bakım ve tedavi hizmetlerini üstleniyor. Merkezde ayrıca felçli olan hayvanlara daha rahat gezebilmeleri ve uygulanan fizik tedaviden daha iyi sonuç alabilmeleri için yürüteç takılıyor. Karın yağmasının ardından felçli köpeklerin karda rahatça oyun oynamaları için kısa bir süre veterinerlerin denetiminde yürüteçleri çıkarıldı. Yürüteçleri çıkarılan köpekler kendilerine karın içine atarak doyasıya eğlendi. Felçli hayvanların barınakta karın tadını çıkarma görüntüleri yürekleri ısıttı. Barınakta bulunan hayvanlar kendilerini karın içine atarak oyun oynadı. Hayvanlar karla oyunlarıyla büyük mutluluk yaşarken, tüm bu yaşananlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde karın içinde doyasıya oynayan hayvanlar karın tadını çıkarıyor. Bu sahneyi izleyen hayvanseverlerin görüntüler karşısında içleri ısındı. Felçli köpekler karla oyununun ardından barınakta sıcak yuvalarını geri döndü.



Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturun Geçici Hayvan Bakım Evi'nde ekipler tarafından özellikle sokakta yaşayan güçten düşmüş ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar, tespit edilerek rehabilitasyon merkezine getiriliyor .Hayvanlar kısırlaştırılmakta ve küpeleri takılıyor. Isırma vakası olan hayvanların ise kuduz aşıları yapılmaktadır, ayrıca deri altlarına mikroçiple işaretler konuluyor ve böylelikle takip edilebiliyor. . Gereken tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra doğal yaşam koşullarına geri bırakılıyor.



“Yaklaşık 1000 hayvana hizmet veriliyor”



Sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilçe sokaklarında yaşayan sevimli hayvan dostlarımıza bakım, tedavi ve sahiplendirme hizmeti veren Türkiye’nin en ferah ve en kapsamlı hayvan bakım evinde röntgen, kan sayım cihazı, biyokimya analizatörü, kedi ve köpek ameliyathanesi, küçük hayvanlar tedavi ünitesi ve yoğun bakım ünitesi gibi donanımlı bir hastane ortamı kuruldu. 1000'e yakın hayvanın bulunduğu Merkezde, hayvanların ısınması için de son teknoloji ısıtma sisteminin oluşturuldu, yeni yapılan mutfak bölümünde ise günlük 4,5 ton yemek hazırlanıyor.