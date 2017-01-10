Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma'da hayvan dam sahibi İbrahim Gökçek'in oğlu olan İsmail Gökçek'in hayvanlarına bakmaya gittiği esnada yaşanan çökme olayının ardından mahsur kaldığı öğrenildi. Olayda herhangi bir yara almadığı bildirilen Gökçek'e devam eden kar yağışı ve kapalı yollar nedeniyle şu ana kadar ulaşılamadı. Balıkesir AFAD ekipleri ile cep telefonu üzerinden irtibat kuran ve sağlığının yerinde olduğunu belirten Gökçek'in dün gece damdaki hayvanlardan birini keserek yaktığı ateşle pişirdiği ve karnını bu şekilde doyurduğu bilgisine ulaşıldı. Balıkesir'den yola çıkan AFAD ekipleri özel aksamların bulunduğu greyder ve kepçelerle yolu açmaya çalışarak İsmail Gökçek'e ulaşma çalışmaları ise sürüyor. Mahalle Muhtarı Yakup Mence, Gökçek ile irtibat halinde olduklarını, sağlığında herhangi bir problemi ya da yaralanması bulunmadığını, ekiplerle birlikte Gökçek'in alınarak köye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.