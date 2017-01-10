Olay, dün akşam saatlerinde Pamukyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli sobadan çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede evi kapladı. Oturma odasında bulunan 65 yaşındaki Emine Kılıg, dışarıya çıkamayınca hayatını kaybetti. Evde bulunan ailenin 4 ferdi ise yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de ev yangını, ölü ve yaralılar var
10.01.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Etiketler : izmir,torbalı,ev yangını,
436754 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436754.aspx
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