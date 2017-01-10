Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Pamukyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli sobadan çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede evi kapladı. Oturma odasında bulunan 65 yaşındaki Emine Kılıg, dışarıya çıkamayınca hayatını kaybetti. Evde bulunan ailenin 4 ferdi ise yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.