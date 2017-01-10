Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Bazı vatandaşlar yaralanırken, kar altında kalanları arama çalışması devam ediyor. Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kaldı. Bazı vatnadaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altında insan olma ihtimaline karşın aram çalışmaları sürüyor.





