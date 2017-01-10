Isparta Valiliğinden edinilen bilgiye göre, devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Eğirdir ve Yalvaç ilçelerindeki okullar bugün öğleden sonra tatil edildi. Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte zorluk yaşadığı görüldü.
Isparta'da da okullar tatil edildi
10.01.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta kent merkezi ile Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Etiketler : ısparta,okullar tatil edildi,kar tatili,
436785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436785.aspx
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