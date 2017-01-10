Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Valiliğinden edinilen bilgiye göre, devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Eğirdir ve Yalvaç ilçelerindeki okullar bugün öğleden sonra tatil edildi. Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte zorluk yaşadığı görüldü.