Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır kontrollerinde, merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Orhaniye köylerinde 54 Afganistan, Suriye, Cezayir, Filistin, Pakistan, Fas ve Libya uyruklunun Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.