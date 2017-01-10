İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır kontrollerinde, merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Orhaniye köylerinde 54 Afganistan, Suriye, Cezayir, Filistin, Pakistan, Fas ve Libya uyruklunun Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Edirne'de 54 yabancı uyruklu yakalandı
10.01.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır kontrollerinde, merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Orhaniye köylerinde 54 Afganistan, Suriye, Cezayir, Filistin, Pakistan, Fas ve Libya uyruklunun Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.
Etiketler : edirne,kaçak,mülteci,
436816 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436816.aspx
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