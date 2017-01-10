İlçeye bağlı Merkez Mahallesinde bulunan ve İlkay Şeker'in işletmeciliğini yaptığı kapalı halı saha, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğlen saatlerinde çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamadı ve çöktü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı halı sahada maddi hasar meydana geldi.
Sarıyer'de yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
10.01.2017 - 17:18 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıyer ilçesinde bir halı sahanın çatısı çöktü.
Etiketler : sarıyer,haberler,istanbul da kar,
436827 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436827.aspx
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