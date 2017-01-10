Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Merkez Mahallesinde bulunan ve İlkay Şeker'in işletmeciliğini yaptığı kapalı halı saha, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğlen saatlerinde çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamadı ve çöktü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı halı sahada maddi hasar meydana geldi.