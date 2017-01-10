Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gül Sokak'ta çocuklarının da kaldığı apartmanın 3. katında yaşayan Fadime (73) ve Ahmet Ulutaş (72) çiftinden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları daireye girdi. Evde çifti hareketsiz halde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemede Fadime Ulutaş'ın öldüğünü tespit etti. Durumu ağır olan Ahmet Ulutaş ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ulutaş buradan yapılan müdahalenin ardından, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fadime Ulutaş'ın cesedi de incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin, yakınları olay sonrası gözyaşı döktü.