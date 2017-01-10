Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DÜNYA’DAKİ YARDIMIN 10’DA 1’İ TÜRKİYE’DEN

2016 yılında ekonomisinde meydana gelen onca olumsuzluğa rağmen insani yardımlarını kesmeyen Türkiye, dünyadaki yardımların yaklaşık 10’da 1’ini gerçekleştirdi. Diğer bir deyişle dünyadaki mağdur insanlara ulaşan her 10 liranın 1 lirasını Türkiye verdi. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin yaptığı insani yardımların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in medya verilerine göre 2016 yılının başından günümüze kadar medyaya 10 bin 139 insani yardım haberinin yansıdığı tespit edildi. Dünyada en çok insani yardımın gerçekleştirildiği ülke Suriye olurken, Suriye’yi sırasıyla Güney Sudan, Irak ve Filistin takip etti. Medyaya yansıyan haberlerde ise en çok Suriye ve Türkmenlere yapılan yardımların haber yapıldığı görüldü. 2016 yılında en çok konuşulan insani yardım haberleri arasında İsrail’le buzların erimesi sonucunda Gazze limanına yardım taşıyan Lady Leyla gemisi de yer aldı.