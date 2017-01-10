Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan yetkililer, yarın (çarşamba) İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.