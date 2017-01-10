İzmir’de hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan yetkililer, yarın (çarşamba) İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.
İzmir’de eğitime 1 gün ara verildi
10.01.2017 - 17:44 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de kar yağışı nedeniyle, il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : İzmir,
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