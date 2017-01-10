Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi’nde bulunan Tankerler İşhanı’nda meydana geldi. Yaklaşık 40 yıllık olan ve zaman zaman modernize edilen işhanının beton gölgeliğinin bir bölümü, şiddetli yağmura dayanamayarak çöktü. Çevredeki esnaf hemen durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye caddeyi yaya trafiğine kapattı.

Çöken blok etrafında inceleme yapan itfaiye ekibi, herhangi bir yaralı olmadığını belirledi. Beton bloğun düştüğü yerdeki 7 dükkn ise büyük zarar gördü. Bazı işyeri sahipleri tehlikeye rağmen çöken beton bloğun üstünden dükknlarına girdi.

Olayın şokunu atlatamayan işyeri çalışanlarından Fatih Kalaycı, "Bitişikteki kirişlerden ses gelmeye başladı. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra bir anda çöktü. Cama doğru parçalar geldi. İçeri kaçtım. Normalde burası çok kalabalık olurdu.

Havadan dolayı kimse yoktu" dedi. Esnaftan bazıları beton bloğun çürük olduğunu söylemelerine rağmen işhanı sahibinin önlem almadığını ileri sürdü.