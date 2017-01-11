Van'da aşırı soğuk nedeniyle boruları patlayan 20 metre  yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla "buz kulesi"ne dönüştü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz  etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi  Van'da gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde etkisini iyice hissettiren soğuk hava hayatı  zorlaştırdığı gibi ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde  bulunan su deposunun boruları patladı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde 4 katlı su deposunda patlayan  borulardan akan suların donması, ortaya "buz kulesi"ni andıran görüntüler  çıkardı. Donan sulardan dolayı tamamen buzla kaplanan su deposunun en alt  katında eskimo evlerini aratmayan bir görüntü oluşurken, içeri giren çocuklar  farklı bir mekanda Oyun oynamanın tadını çıkardı.

MAHALLEDE SU SIKINTISI
Sarıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Zengin, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, soğuk hava nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi. Mahallenin su ihtiyacının karşılandığı su deposunun tamamen buz  tuttuğunu, vatandaşların suyu doğal kaynaktan beslenen çeşmeden karşıladığını  ifade eden Zengin, "Buranın kışı çok çetin geçiyor. Depodan da su sızıyor. Bundan  dolayı depo buz tutmuş. Mahalle halkı soğuk nedeniyle zor günler yaşıyor." dedi. Vatandaşlardan Mehmet Nuri Avcı da çevresi buz tutan su deposunun  ilginç görüntüler oluşturduğunu belirterek, "Geceleri 10 dakika bile dışarıda  kalamıyoruz. Hava çok soğuk. Sürekli soba yakmak zorunda kalıyoruz. Çok  zorlanıyoruz." diye konuştu.