Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 6 kişinin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
11.01.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı
Etiketler : sosyal medya,terör,pkk,gözaltı,
437055 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437055.aspx
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