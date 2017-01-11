Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 6 kişinin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.