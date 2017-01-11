Olay, Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, avlanmak için bölgeye giden 2 kişinin üzerine çığ düştü. Avcılardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, bir kişi çığın altında kaldı. Kurtulan vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama-kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekipleri, çığ altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışmalarına başladı.
Muş'ta çığ düştü, kar altında kalanlar var
11.01.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'un Hasköy ilçesinde avlanmaya çıkan 2 kişinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan bir kişiyi kurtarmak için bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Etiketler : muş,çığ düştü,haberler,
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