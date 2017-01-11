Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, avlanmak için bölgeye giden 2 kişinin üzerine çığ düştü. Avcılardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, bir kişi çığın altında kaldı. Kurtulan vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama-kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekipleri, çığ altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışmalarına başladı.