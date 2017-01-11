Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Meteoroloji Müdürü Erhan Güven, yoğun kar yağışı sonrası gerçekleşecek yağışlar nedeniyle vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Güven, İzmir 2. Bölge Tahmin Merkezi'nin verdiği bilgilere göre; bu sabahtan itibaren rüzgarın güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi ve atmosferdeki kısmi ısınma sebebiyle; Çanakkale ve Balıkesir il genelinde mevcut kar örtüsünün erimeye başlamasının beklendiğini söyledi. Yetkililer akşam saatlerinde ise Çanakkale il genelinde, Edremit Körfezi çevrelerinde ve gece saatlerinde ise Balıkesir'in Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas, Balya, Susurluk, İvrindi ve Savaştepe ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.



Balıkesir Meteoroloji Müdürü Erhan Güven, yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli şekilde olması nedeniyle, mevcut kar örtüsünün de erimesiyle birlikte ani sel ve su baskınları gerçekleşebileceğini ifade etti. Güven, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.