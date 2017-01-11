Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Erzincan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında, uygulama noktasına gelen ve 34 plakalı araçta narkotik madde arama detektör köpeği marifetiyle yapılan aramada aracın tavan bölmesine gizlenmiş vazıyette 51 Kg 867 Gr toz Eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) iddiasıyla adli işlem başlatıldı. Emniyetten yapılan açıklamada "Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek Terörizme finans sağlayan, ekonomik ve haksız kazanç elde eden, Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.