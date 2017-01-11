Edinilen bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fındıklı Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören ve birbirlerini seven N.K. (19) isimli genç kız ile M.K. (19) arasında ilişkinin duyulması üzerine erkeğin ailesi, kızı ailesinden istemeye gitti. İddiaya göre, kızın babası, gence tepki göstererek “Her şeyin bir cezası olması gerekir” deyince M.K. eve döndüğünde sinir krizi geçirdi ve cinsel organını kesti. Olay sonrası ailesi tarafından acil olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve Plastik Cerrahi Servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kız istemede bu lafları duyunca kendini doğradı!
11.01.2017 - 17:31 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir genç cinsel organını kesti. Olaya, kızının ilişkisi olduğunu öğrenen adamın “Her şeyin bir cezası olması gerekir” sözünün sebep olduğu ileri sürüldü.
Etiketler : kız isteme,rize,haberler,
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