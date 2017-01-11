Gürün ilçesi Mağara Köyü'nde yaşayan İsmet Gökçe kendisine ait Kangal köpeğini bağladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle doğal yaşamda yiyecek bulamadığı için köye inen aç kurtlar bağlanan köpeği saldırarak parçalayarak yedi. Köpeğin sahibi Gökçe köpeğe kurtların saldırdığını gördüğünü ancak müdahale edemediğini söyledi.
Sivas'ta aç kalan kurt, kangal köpeğini yedi
11.01.2017 - 19:29 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Gürün ilçesinde doğada yiyecek bulamayarak aç kalan bir kurt, Kangal köpeğini yedi.
Etiketler : kangal,aç kurt,
437155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437155.aspx
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