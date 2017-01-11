Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürün ilçesi Mağara Köyü'nde yaşayan İsmet Gökçe kendisine ait Kangal köpeğini bağladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle doğal yaşamda yiyecek bulamadığı için köye inen aç kurtlar bağlanan köpeği saldırarak parçalayarak yedi. Köpeğin sahibi Gökçe köpeğe kurtların saldırdığını gördüğünü ancak müdahale edemediğini söyledi.