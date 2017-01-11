Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde haftalık yayınlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü R.M.’nin bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası üzerine emniyet ekipleri, R. M.’nin sosyal medya hesaplarını inceledi. Ekipler, yaptıkları incelemede R.M.’nin küçük yaşta kız çocuklarıyla cinsel içerikli yazışmalarına, yine küçük yaşta kız çocuklarının müstehcen fotoğraflarına ve cinsel taciz içeren maillere rastladı. R.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.