Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde haftalık yayınlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü R.M.’nin bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası üzerine emniyet ekipleri, R. M.’nin sosyal medya hesaplarını inceledi. Ekipler, yaptıkları incelemede R.M.’nin küçük yaşta kız çocuklarıyla cinsel içerikli yazışmalarına, yine küçük yaşta kız çocuklarının müstehcen fotoğraflarına ve cinsel taciz içeren maillere rastladı. R.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.
Gazete patronu tecavüzden tutuklandı
11.01.2017 - 23:54 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla bir gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : antalya,manavgat,gazete patronu,tecavüz,
437200 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437200.aspx
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