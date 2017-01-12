Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen kadının çantası, arkasından motosikletle gelenler tarafından çalındı. Motosikletin üzerindeki iki kişi, kadının elindeki çantayı alıp olay yerinden uzaklaşırken yaşananlar bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çantasını kaptıran kadın durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra zanlıları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar Ramazan A. ve İmam M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların 3 ayrı olayın failleri oldukları öğrenilirken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.