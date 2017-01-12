Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker Ankara

Komisyona gönderilen rapora göre, darbe girişimi sonrası 3.994 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı, 3.659 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verildi. İnceleme sonrası 291 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma ve görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Görevden uzaklaştırılan 306 hakim ve savcı hakkında inceleme devam ediyor. Meslekten çıkarılanlar yerine, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren staj dönemlerini tamamlayan ve mesleğe kabulleri yapılan 3.939 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi.