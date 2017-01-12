Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Günlük olarak 2 bin mesajın ulaştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderilen mesaj sayısı 15 Temmuz sürecinde günlük 5 bine çıktı. Bu mesajların çoğu FETÖ ile mücadele çerçevesinde oldu. Cumhurbaşkanlığı yaşlı, engelli, dul, yetim ve şehit yakınlarından oluşan ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere çok sayıda yardıma muhtaç kişiye yardım elini uzattı. Yardım taleplerinin öncelikli olarak iş talebi olduğu belirtilirken ikinci aşama da nakdi talebin olduğu ifade edildi. Bu taleplerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilginç taleplerle de karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta yaralı köpeği hastaneye götürerek tedavi ettirmek isteyen Ömer Faruk Yıldırım’a köpek hediye etmişti. Bunu duyan bir çocuk da önce ailesine ısrarla bu talebini söyledi. Aile de çocuğa “Reise söyle, al derse alırız” cevabını verdi. Çocuk da bunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yazdı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililerin aileyi araması sonrasında çocuk çok istediği köpeğine kavuştu. Vatandaşların mesajlarını mektup kağıdı, afiş kâğıdının arkası gibi her türlü kâğıda yazdığı da ortaya çıktı. Vatandaşlar Külliye’ye ulaşmak için yazılı mesajları yanı sıra e-mail ve telefonu da yoğun olarak kullanıyor.