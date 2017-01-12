Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut kar üzerine 20 santimetre ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

DOĞU BİLDİĞİNİZ GİBİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise dondurucu soğuklar sürüyor. Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.