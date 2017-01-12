Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da son 2 yılda 200 ağılın çöktüğünü belirten Başkan Yıldırım Oran, "Devletin, küçük baş üreticilere ağıllarını yenilemeleri için destek olması lazım. Türkiye’de karla birlikte birtakım problemler ortaya çıkıyor. Bursa’da ağılların çatıları aşırı kara dayanamayarak çöküyor. Hayvancılık yapan vatandaşların çatılarındaki karlarını temizlemesi gerekiyor. 2 yıl önce şiddetli kar yağışı ve lodos yüzünden Bursa genelinde 200 ağıl çöktü. Koyun ve keçi yetiştiricilerinin en büyük problemlerinden biri ağıllarının kaliteli olmamasıdır. Ağılların mütekâmil olmamasıdır. Ağılların yeterli olmaması verim kayıplarına sebebiyet veriyor" dedi.



Oran, "Bu sıkıntımızı bakanlığa arz ediyoruz. Özellikle koyun keçi yetiştiricilerin ağıllarının birlikler tarafından belirli bir süre içerisinde sağlıklaştırılması temin edilmeli. Basit ve mütekamil ağılların tekrar yapılabilmesi için çalışma gerekmektedir. Birliğimiz bu konuda 2 çeşit çalışma yapmıştır. Biri modüler çadır ve sera tipi ağıllar, diğeri ise sundurma tipi ağıllardır. Bunların ruhsat meselesinin bir an önce çözülmesini banklığımızdan talep ediyoruz. Dünyada üstün verim alınan ülkelerdeki ağıllarla aynı seviyeye getirebilmesi için birlik olarak biz projelerimizi hazırladık. Bunların belli bir süreçte muhakkak yapılması lazım. 5 yıl içinde Bursa bölgesinde küçükbaş yetiştiricilerinin ağıllarının hepsinin gözden geçirilerek modern hale getirilmesi lazım. Bu ağılların bir kısmı hibe olarak, bir kısmı ise düşük faizli banka kredisiyle verilebilir” dedi.