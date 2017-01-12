Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında dava açılan bir şahıs, bugün görülen dava duruşmasında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmayı izleyen sanığın yakınları, kararın okunmasının ardından sinir krizleri geçirerek, adliye koridorlarını birbirine kattı. Koridorda bağırmaya başlayan aile, polis tarafından adliye dışına çıkarıldı. Ancak aile burada da duruşmaya giren baro avukatının çocuklarını savunmadığını iddia ederek, avukatı dövmek için saatlerce bekledi. Burada tehdit, küfür ve bağrışlarına devam eden aile, adliye bahçesinden de uzaklaştırıldı.