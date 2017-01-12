Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da aralıklarla kar yağışı ve yoğun sis etkisini gösteriyor. ''Oteller bölgesi''ndeki kar kalınlığının dün etkili olan şiddetli lodos sebebiyle 255 santimetreden 230 santimetreye gerilediği Uludağ'da, geceleri etkili olan soğuk hava dolayısıyla birçok otelin çatısında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla yarına kadar devam edecek. Bu arada Uludağ'ın oteller bölgesinde görüş mesafesi etkili olan sis nedeniyle yer yer 150-200 metreye kadar düşüyor. Buna rağmen kayak pistlerini dolduran tatilciler ve günübirlikçiler karın ve kayak kaymanın tadını çıkarıyor.