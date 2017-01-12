Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büfeye gelen kimliği belirsiz kişi büfede oturan 6 kişinin üzerine rastgele ateş açtı. O sırada büfede bulunan Mehmet Onat (22) ve Adem Sema (26) isimli gençler vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralandı. Kimliği belirsiz kişi olayın ardından büfeden koşar adımlarla çıkıp izini kaybettirdi. Kanlar içerisinde yerde kalan 2 genç olay yerine gelen 112 ambulansıyla kaldırıldıkları hastanede can verdi. Polis ekipleri, saldırganın kimlik tespiti için çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.