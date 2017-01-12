Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenci Sabri Buğra Uyaroğlu "Valim okullar tatil oluyor mu? Olmuyorsa da bize de makam aracı ayarlasanız. Servis, geçen gün kaza yaptı" diye tweet attı. Vali Haktankaçmaz ise Uyaroğlu’na, "Buğracığım; makam aracına binmek için önce böyle kar, kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor. Bir gün seni makam aracı ile okula götüreceğim" diye yanıt verdi.



Haktankaçmaz daha sonra Fabrikalar Mahallesi'nde oturan Sabri'yi oturduğu apartman dairesinden alıp, makam aracıyla okula götürdu.



Haktankaçmaz, "Son zamanlarda yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle öğrencilerimiz bütün vilayetlerde olduğu gibi okulların tatil olmasını istiyor. ’Tatil olsun kar yağdı’ gibi sosyal medya üzerinden öğrencilerimiz mesajlar atıyor. Bana da böyle bir mesaj geldi. Hakikaten böyle bir çocuğun masumiyeti ile zeki bir çocuğun yazabileceği ince bir mesaj ve espiri vardı. Buğra mesajında haklı olarak ’servisimiz kaza yaptı, ben nasıl okula gideceğim?’ diye. Ben de bütün mesajlar değil, ama böyle içerisinde oluşturucu bir düşünce ve duygu da olduğu için Buğra’ya öyle bir cevap yazmıştım. Makam aracına binmek tabii herkes için hayal. Ama bunun için gerekli gayreti göstermek lazım. Karda da, kıyamet de olsa okula gitmek gerekir. Gerekli sorumlulukları yerine getirmek lazım. Ben, hem de öğrencilerimizi teşvik etmek için çalıştıktan sonra her şeyin mümkün olduğunu göstermek için böyle zeki, genç çocuğumuzun dileğini yerine getirmiş olmaktan mutluyum" dedi.



