Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de bu akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda eğitim öğretime 13 Ocak Cuma günü bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
Nevşehir’de eğitime bir gün süreyle ara verildi
13.01.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 00:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışının ardından eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Etiketler : nevşehir,kar tatili,
437450 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437450.aspx
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