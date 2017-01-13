Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de bu akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda eğitim öğretime 13 Ocak Cuma günü bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.