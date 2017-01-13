Yangın saat 23.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgilere göre, barakada tek başına yaşayan Mehmet Çağlar, alevleri görünce kendini dışarı attı. Yanan barakasını gözyaşları içerisinde izleyen Mehmet Çağlar, olay yerine gelen polis aracına bindirildi. Bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Konya'da baraka yangını
13.01.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 08:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da bir barakada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler : Konya'da,
437497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437497.aspx
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