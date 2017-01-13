Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın saat 23.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgilere göre, barakada tek başına yaşayan Mehmet Çağlar, alevleri görünce kendini dışarı attı. Yanan barakasını gözyaşları içerisinde izleyen Mehmet Çağlar, olay yerine gelen polis aracına bindirildi. Bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.