Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu 9