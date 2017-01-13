Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 2 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11 
Adana: Parçalı bulutlu 15 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 10 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10 
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu 9 