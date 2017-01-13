Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Antalya-Isparta yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu Pınarlı istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan soy ismi öğrenilemeyen Gökhan, yönetimindeki 32 FL 046 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında yakıtı bittiği için park ederek bekleyen Ali G. yönetimindeki 07 Y 0014 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Gökhan ve aynı araçta bulunan Şükran Ö., Türkan Ç., ve Mehmet G. yaralandı. Sürücü Gökhan ve yanında bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.





Kamyonet sürücüsü önce kaçtı sonra olay yerine geldi



Kazayı gören vatandaşlar durumu, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ön tarafta sıkışan sürücü ve yanında bulunan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü ise panikleyerek olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra kaza yerine gelen kamyonet sürücüsü Ali G., kaza anını polis ekiplerine anlattı. Yakıtı bittiği için kamyonetini yol kenarına park ettiğini ifade eden Ali G., "Halden geliyordum. Burada yakıtım bitti. Kaza sonrası panikleyerek korktum. Aracımı 300 metre ileri götürdüm" dedi.



Sebze ve kasalar yola savruldu



Kaza sonrası Isparta-Antalaya yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyonetin üzerinde bulunan sebzeler ise yola savruldu. İtfaiye ekipleri tarafından temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.