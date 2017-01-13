Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 8.30 sıralarında aynı noktada 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir çevre yolu istikametinden Tulumtaş Mahallesi istikametine giden 54 SG 305 plakalı otomobilin sürücüsü gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobile arkadan çarpan 34 PR 1590 plakalı otomobil takla attı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, güneşten dolayı görüş açılarının daralması nedeniyle kaza yapmamak için yavaşlayarak sol şeride geçip beklemeye başladı. Sol şeritten süratli geldiği iddia edilen 34 EV 926 plakalı otomobilin sürücüsü de, Hakan Köseoğlu yönetimindeki 06 SD 668 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hakan Köseoğlu yönetimindeki otomobilin öndeki 2 araca çarpması sonucu 4 araç birbirine girdi. İddiaya göre aynı noktadan ilerleyen ve kazayı izlerken zincirleme kazaya karışan 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Birkaç dakika aralıklarla aynı noktada meydana gelen 3 ayrı kazada toplam 9 araç kazaya karıştı, 6 kişi yaralandı.

Kazaların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralıları Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Hastanesine sevk etti. Polis ise, başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak araçları çekici yardımıyla kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan araç sürücüsü Hakan Köseoğlu, güneşin azizliğine uğradıklarını ve bu nedenle kaza yaptıklarını belirterek, "Güneşten dolayı önümüzü görme şansımız yoktu ve önde de kaza olmuştu. Araçlar bir anda durduğu için arkadan gelen araçlar hızlı geliyor en sola çekeyim dedim. Yaklaşık bir dakika burada durdum. Daha sonra arkadan gelen araç hızlı bir şekilde bana vurunca ben de bariyerlere sürterek öndeki araçlara çarptım" dedi.

İlk meydana gelen kazaya buzlanmanın neden olduğunu ifade eden Köseoğlu, "Buzlanmadan dolayı arkadaş düz giderken kayıyor. Ön sol taraf dönünce arkadaki de ona vurup takla atıyor. Bana çarpan araçtaki arkadaşın göğüs kafesinde ve yanındaki bayan arkadaşın göğüs kafesinde sıkıntı vardı. Öndeki takla atan araçta bayan arkadaş vardı onda da sıkıntı vardı" diye konuştu.