Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyündeki bir otelde yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarını aldı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 19 Suriye, Irak ve Afganistan uyrukluyu yakaladı.İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.