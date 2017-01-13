İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyündeki bir otelde yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarını aldı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 19 Suriye, Irak ve Afganistan uyrukluyu yakaladı.İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Çanakkale'de 19 yabancı uyruklu yakalandı
13.01.2017 - 13:14 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,
437611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437611.aspx
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