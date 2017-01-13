Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi 312. Sokak No 2/1'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Belediyesinde memur olarak çalışan Bayram Varol (58) ve eşi Neziha Varol'un(61) banyo önünde yattığını gören zihinsel engelli çocukları Halil Varol olayı yakınlarına bildirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra karı-kocanın cenazeleri otopsi için 112 acil servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediyede çalışan Bayram Varol'un biri engelli 3 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.