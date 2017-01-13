Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu kırsalında bulunan her derde deva kenger sakızı terör olaylarından dolayı dağlardan toplanamıyor.

Kramp çözücü, hazımsızlığı giderici, sinirleri güçlendirici, migrene karşı faydalı, kan temizleyici, terletici ve vücuda rahatlık verici özelliklere sahip kenger otu bitkisi, bölgede son 1 yıldır artış gösteren terör olayları ve operasyonlardan dolayı toplanamıyor.

FİYATI YÜZDE YÜZ ZAMLANDI

Köylülerin dağlardan toplayıp pazara süremediği kenger sakızının fiyatının da geçen seneye oranla yüzde yüz arttığı gözlendi. Kenger otunun sebze olarak tüketilebildiği gibi köklerinden elde edilen sakızın birçok alanda kullanılabildiğini dile getiren 78 yaşındaki aktar Kenan Sağıt, bu sakızın diş ağrıları ve diş eti rahatsızlıklarında kullanılabileceğini söyledi.

TANE OLARAK SATILMAYA BAŞLANDI

Bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı kenger sakızının bu yıl çok az bulunduğunu ifade eden aktar Kenan Sağıt, "50 yıldır bu çarşıda aktarlık yapıyorum. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kenger sakızı bu yıl az bulunduğundan dolayı fiyatı iki katına çıktı. Geçtiğimiz yıl kilosunu 300 TL'ye aldığımız kenger sakızı bu yıl 600 lira oldu. Biz de tane olarak 2 TL'ye satıyoruz." diye konuştu.

YÖRE İNSANININ VAZGEÇİLMEZİ

Kilosu 200 TL'ye satılan ve başta diş hastalıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan kenger sakızı, hoş kokusu ve kendine özgü tadı ile yöre insanının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.