Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgisayar ortamında yaptığı biyolojik maddeleri yeniden tasarlama çalışmalarıyla dikkatleri çeken Türk bilim insanı Doç. Dr. Sinan Keten, genç yaşına rağmen ABD’de bilim dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. ABD Başkanı Barack Obama tarafından ülkenin en prestijli ödüllerinden PECASE’ye layık görülen Keten “Şimdi kâğıt hamurunda bulunan ‘nano selüloz’ dediğimiz kristallerden nasıl kurşun geçirmez cam elde edebileceğimizi araştırıyoruz. Ahşap bir malzemeden kurşun geçirmeyen, şeffaf bir madde elde edilmesi uçuk bir fikir gibi geliyor insana ama yapmış olduğumuz temel araştırmalar, uzun vadede bu noktaya gelebileceğimizi gösteriyor” diye konuştu. Geliştirdikleri malzemelerin başta ilaç sanayii olmak üzere birçok alanda kullanıldığını vurgulayan Keten, üzerinde çalıştıkları bir diğer malzemenin de karbon fiber olduğunu ifade etti. Keten “Karbon fiber kompozitler, şu aralar çok kullanılıyor. Gelecekte otomobil, uçak ve pek çok sistemin metaller yerine polimer kompozit dediğimiz malzemelerle tasarlanacağını düşünüyorum. Bu şekilde çok daha hafif ve dayanıklı malzemeler elde edilecek” dedi.

Gençlere tavsiyeler

- Hedefiniz sadece en iyi notu almak olmasın.

- Hayal kurun ve bu hayallere ulaşmak için çabalayın.

- Kendinize has bir yol seçin ve o alanda çalışmaya odaklanın.

- Bilim ve mühendislik konusunda çalışmalar yürütün.

CHICAGO AA