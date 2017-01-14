Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Binanın penceresinden rastgele ateş eden şahıs, 13 saat sonda ikna edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'deki rehine krizi sona erdi
14.01.2017 - 08:36 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Buca İlçesi'nde evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş açan M.C. isimli şahıs 13 saat sonra ika edildi.
Etiketler : izmir,izmir rehine krizi,izmir haberleri,
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