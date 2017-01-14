Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; önceki gece saat 23.10 sıralarında Aydın’ın Didim ilçesi Menderes Deltası önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Botta yapılan aramada Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.